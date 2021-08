Siemens Energy : Seul repli du DAX, trimestriels en ligne

(CercleFinance.com) - Le titre Siemens Energy accuse le seul repli de l'indice DAX mercredi matin à la Bourse de Francfort après la publication de résultats trimestriels jugés sans grande surprise.



Peu avant 10h00, l'action reculait de 0,3%, quand l'indice-vedette allemand affichait, lui, un gain de 0,8%.



Le groupe énergétique allemand - qui avait lancé un avertissement le mois dernier en raison des difficultés de sa filiale éolienne Siemens Gamesa - a dévoilé ce matin des chiffres en ligne avec les indications qu'il avait fournies à l'époque.



La perte nette sur son troisième trimestre fiscal, clos fin juin, s'établit ainsi à 307 millions d'euros, à comparer avec un manque à gagner de 1,1 milliard d'euros sur la même période de l'an dernier.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'inscrit de son côté en hausse de 8,8% à 7,3 milliards d'euros, dont une croissance de 11,2% à périmètre et change constants.



S'il fait état de 'solides commandes' dans sa branche de gaz et d'électricité, en plein redressement, Siemens Energy confirme avoir renoncé - du fait des contre-performances de Siemens Gamesa - à son objectif d'une marge opérationnelle (Ebita) ajustée de 3% à 5%, désormais attendue entre 2% et 3% sur l'ensemble de l'exercice.



En termes de chiffre d'affaires, le groupe dit toujours tabler sur une croissance nominale de l'activité comprise entre 3% et 8% cette année.



