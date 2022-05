Siemens Energy : Repli du titre, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Siemens Energy cède près de 3% à Francfort, pénalisé par une analyse de Oddo qui confirme sa note 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 23 à 18,7 euros.



Le bureau d'analyses indique que les résultats du 2e trimestre sont ressortis en ligne avec les résultats préliminaires avec un CA de 6,6 MdsE, en recul de 1,7% en données comparables, et un EBIT ajusté de -21 ME.



Toutefois, Siemens Energy annonce ajuster à la baisse ses objectifs 2022, avec une croissance organique du CA dans le pôle Gas & Power (GP) dans le bas de fourchette de 1% à 5% (ODDO BHF à 2%) et une marge d'EBITA ajusté de 4.5% à 6.5%.



Au niveau consolidé, Siemens Energy prévoit désormais des objectifs dans les bas de fourchette (-2% à +3% en croissance CA organique et de 2% à 4% de marge d'EBITA ajusté).





