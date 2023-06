Siemens Energy : Renonce à ses objectifs, le titre plonge

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé hier soir avoir renoncé à ses objectifs pour l'exercice en cours du fait des difficultés grandissantes rencontrées par sa filiale d'énergies renouvelables, Siemens Gamesa.



L'action décrochait de plus de 32% en début de matinée à la Bourse de Francfort, à comparer avec un repli de 0,7% pour l'indice DAX.



Dans un communiqué, le groupe allemand explique que le taux élevé de défaillance constaté sur les composants de l'activité de turbines éoliennes de Siemens Gamesa ont conduit la direction de l'entité à prolonger l'examen technique portant sur la qualité de la flotte et du portefeuille de produits.



Afin d'atteindre le niveau de qualité visé, notamment pour ce qui concerne les éoliennes en mer ('offshore'), des coûts supplémentaires, estimés à plus d'un milliard d'euros, vont devoir être comptabilisés, explique la société.



Siemens Energy, qui avait indiqué le mois dernier viser une croissance des revenus en comparable à entre 10 et 12% sur l'ensemble de l'exercice, précise que ce dernier objectif reste intact.



En revanche, le groupe dit avoir retiré sa prévision d'une progression de son bénéfice annuel avant exceptionnels située dans la borne basse d'une fourchette allant de 1% à 3%.



Siemens, qui détient 32% de Siemens Energy, était également impacté par cette annonce, le titre du conglomérat industriel cédant environ 2% dans les premiers échanges.



