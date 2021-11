Siemens Energy : Remporte un contrat majeur au Brésil

(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce avoir obtenu un contrat portant sur la construction clé en main d'une centrale électrique à cycle combiné dans le cadre du projet intégré GNL-to-Power, à Port d'Açu, dans l'État brésilien de Rio de Janeiro.



Le contrat porte sur la construction de cette centrale électrique à cycle combiné clé en main de 1,7 GW ainsi que sur un contrat de service à long terme portant sur l'exploitation et la maintenance du site.

Le montant total du projet est évalué à un milliard d'euros.



' Ce projet est stratégique, non seulement par sa taille, mais aussi pour sa situation géographique, à proximité des deux principaux systèmes de gazoducs du Brésil, dans le nord-est et le sud-est du pays', a déclaré Jochen Eickholt, membre du conseil d'administration de Siemens Energy AG.





