Siemens Energy : Réduction des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Dans le sillage d'un abaissement de ses prévisions pour sa filiale d'éoliennes Siemens Gamesa, Siemens Energy annonce réduire ses objectifs pour l'exercice 2022-23 au niveau de l'ensemble du groupe, à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Ainsi, le groupe allemand attend désormais une perte nette de l'ordre de 4,5 milliards d'euros, une marge de profit avant éléments exceptionnels entre -10 et -8%, ainsi qu'une croissance de ses revenus en données comparables entre 9 et 11%.



Sur son troisième trimestre comptable, le constructeur de centrales électriques a essuyé une perte nette de 2,93 milliards d'euros, creusée par rapport à celle de 564 millions un an auparavant, tandis que sa marge de profit hors exceptionnel est passée de -3% à -27,3%.



A 7,51 milliards d'euros, les revenus de Siemens Energy ont augmenté de 8% en comparable, mais ses prises de commandes ont atteint presque le double, à un peu moins de 14,9 milliards (+54,2%), grâce surtout à un volume plus élevé de grosses commandes.



