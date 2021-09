Siemens Energy : Projet de centrale de 1100 MW à Taïwan

(CercleFinance.com) - Siemens Energy est mobilisé dans le cadre du projet de construction d'une centrale de 1100 MW à Taïwan, en partenariat avec son partenaire CTCI Corporation, l'une des principales sociétés taïwanaises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.



Les deux partenaires prévoient de construire une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) regazéifié, pour le compte du producteur d'électricité indépendant Sun Ba Power Corporation.



Les turbines à gaz de classe HL de Siemens Energy, une technologie 'hautement efficace', permettront d'accompagner la transition énergétique de l'île, avec une production d'électricité à faible émission, économique et flexible, à partir de mi-2024.



' Cette technologie offre une valeur substantielle pour le projet de Sun Ba Power Corporation, car elle combine puissance et efficacité', explique en substance Karim Amin, vice-président exécutif Generation chez Siemens Energy.



'Et étant donné que Taïwan doit importer la totalité de ses besoins en gaz naturel sous forme de GNL à des coûts comparativement élevés, l'efficacité des centrales électriques au gaz a un impact particulièrement important sur leur viabilité économique', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.