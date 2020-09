Siemens Energy : Premier jour de cotation à Francfort

(CercleFinance.com) - L'action Siemens Energy a ouvert à un cours de 22,01 euros, représentant une capitalisation boursière de 16 milliards d'euros, pour son premier jour de cotation lundi matin à la Bourse de Francfort.



Vers 9h45, l'action Siemens Energy se négociait à 21,55 euros, après avoir touché un plus bas à 19,21 euros dans les premiers échanges.



Pour mémoire, Siemens a distribué à ses actionnaires 55% du capital de sa filiale d'énergie, dont les analystes estimaient la valeur à plus de 17 milliards d'euros.



Siemens Energy - qui emploie 91.000 personnes- a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 29 milliards d'euros l'an dernier.



