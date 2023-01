Siemens Energy : Plombé par les frais de Siemens Gamesa

(CercleFinance.com) - Siemens Energy publie un chiffre d'affaires de 7,06 milliards d'euros au titre du 1er trimestre de l'exercice fiscal 2023, quand le consensus visait 6,64 milliards d'euros.



Les commandes atteignent 12,7 milliards d'euros (consensus: 9,45 milliards d'euros).



Siemens Energy souligne néanmoins que la forte amélioration sous-jacente du bénéfice opérationnel de ses activités de services gaziers, de technologies du réseau et de transformation de l'industrie, a été plus que compensée par les charges liées à Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.



En effet, Siemens Gamesa fait face à une évolution négative des taux de défaillance dans certains composants spécifiques entraînant des coûts de garantie et de maintenance plus élevés que ceux estimés précédemment.



Dans ce contexte, Siemens Energy rapporte une perte de 384 ME quand le consensus anticipait une perte de 32 ME.



La direction de Siemens Gamesa ne s'attend plus à ce que sa rentabilité soit en ligne avec son plan d'affaires pour l'exercice 2023, en raison des charges mentionnées ci-dessus.



Par conséquent, la direction de Siemens Energy s'attend désormais à ce que la marge bénéficiaire 2023 de Siemens Energy avant éléments spéciaux se situe entre 1% et 3% (contre 2% à 4% précédemment).



La direction de Siemens Energy continue néanmoins d'anticiper une croissance comparable des revenus de 3 % à 7 % (inchangé).



