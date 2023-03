Siemens Energy : Placement d'une première obligation verte

(CercleFinance.com) - Siemens Energy indique avoir placé avec succès sa première obligation verte avec une valeur nominale de 1,5 milliard d'euros, marquant 'une étape importante dans ses efforts vers l'intégration toujours plus forte de la durabilité dans tous les aspects de son activité'.



Cette obligation verte a été émise en deux tranches de 750 millions d'euros à taux fixes, avec respectivement des maturités de trois et six ans, et des coupons annuels de 4% et 4,25%. Le carnet d'ordres total s'est monté aux environs de 5,5 milliards d'euros.



Siemens Energy utilisera les recettes de cette émission obligataire pour refinancer la dette existante de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), 'acteur-clé de l'énergie éolienne' dont le groupe allemand détient environ 97,8% du capital.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.