Siemens Energy : Pertes creusées au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Siemens Energy publie un chiffre d'affaires de 7,06 milliards d'euros au titre du 1er trimestre de son exercice 2023, en hausse de 16% par rapport à la même période un an plus tôt.



Néanmoins, Siemens Energy enregistre une perte nette de 598 ME sur cette période, perte qui se creuse par rapport à la perte nette de 246 ME enregistrée un an plus tôt.



Par conséquent, le BPA trimestriel ressort à -0,60 euro, contre -0,18 euro douze mois plus tôt.



' La croissance de nos commandes démontre que nous avons le bon portefeuille pour capitaliser sur la transition énergétique. Nonobstant les frais chez Siemens Gamesa, Jochen Eickholt et son équipe progressent dans l'amélioration de la durabilité de l'entreprise. La radiation prévue de Siemens Gamesa soutiendra davantage l'équipe à se concentrer sur la résolution des problèmes opérationnels et le redressement ', déclare Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy AG.



