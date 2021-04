Siemens Energy : Nouvelle directrice générale pour l'Afrique

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé aujourd'hui la nomination de Nadja Haakansson au poste de directrice générale pour l'Afrique.



Nadja Haakansson sera basée au Maroc et aura comme mission de soutenir les activités de Siemens Energy sur le continent, de développer des opportunités et de relever les défis de la transition énergétique, tout en améliorant l'accès à une énergie stable, abordable et durable.



Depuis octobre 2019, Nadja Haakansson occupait les fonctions de vice-présidente des services énergétiques, région Afrique, et de directrice générale Maroc et Côte d'Ivoire, chez Siemens Energy.



Titulaire d'une maîtrise ès sciences en génie industriel et gestion délivrée par l'Institut de technologie de l'Université de Linköping (Suède), Nadja Haakansson a pris ses nouvelle fonctions le 1er avril.



