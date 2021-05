Siemens Energy : Livre deux systèmes Statcom en Italie

(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce aujourd'hui que la société italienne, propriétaire du réseau national d'électricité, lui a passé commande de deux systèmes de compensation statique synchrone (Statcom) pour la stabilisation du réseau.



Il s'agit de la première commande Statcom en Italie, assure Siemens Energy, soulignant au passage que ces dispositifs seront livrés sous la forme d'une solution conteneurisée innovante et peu encombrante, évitant notamment les procédures d'approbation des bâtiments.



Les deux appareils seront construits à Villanova (région des Abruzzes) et Latina (région du Latium) et permettront de stabiliser les fluctuations de tension dans le réseau, en agissant soit comme source, soit comme réserve de puissance en fonction des exigences du réseau italien.





