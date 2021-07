Siemens Energy : Les trimestriels vont manquer le consensus

(CercleFinance.com) - Siemens Energy chute à la Bourse de Francfort ce jeudi après avoir averti que ses résultats trimestriels n'atteindraient vraisemblablement pas les prévisions du consensus.



Un avertissement que le groupe industriel allemand relie directement aux performances décevantes de sa division Siemens Gamesa, qui a abaissé ce matin ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2020-2021.



Cette filiale espagnole, spécialisée dans les énergies renouvelables, prévoit désormais une marge opérationnelle négative et des revenus dans la borne basse de ses précédentes estimations.



Le fabricant d'éoliennes justifie cet ajustement par la forte hausse des prix des matières premières et par les coûts plus lourds que prévu liés au lancement de sa nouvelle plateforme 5.X.



Suite à cette annonce, Siemens Energy - qui consolide les résultats de Siemens Gamesa au sein de ses comptes - a déclaré renoncer à son objectif d'une marge opérationnelle (Ebita) ajustée de 3% à 5% avant éléments exceptionnels sur l'ensemble de l'exercice.



Le groupe de Munich précise que les performances de sa branche de gaz et d'électricité ('Gas & Power') restent en ligne avec les attentes, ce qui n'empêchait pas les investisseurs de sanctionner son titre, qui perdait plus de 9% en fin de matinée à Francfort et signait la plus forte baisse du DAX.



Pour rappel, le portefeuille d'activités de Siemens Energy couvre la production et la transmission d'électricité, en passant par son stockage, mais inclut aussi des turbines à gaz et à vapeur ainsi que des centrales électriques hybrides fonctionnant à l'hydrogène.



