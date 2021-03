Siemens Energy : Le titre va intégrer l'indice DAX

(CercleFinance.com) - Quelques mois à peine après son introduction en Bourse, Siemens Energy va faire son entrée au sein du DAX, l'indice-phare de la Bourse de Francfort, a annoncé mercredi soir Deutsche Boerse.



L'ancienne filiale énergétique de Siemens intégrera l'indice de référence à compter de la séance du 22 mars, en lieu et place du groupe de cosmétiques Beiersdorf, une décision qui montre le poids croissant des thématiques liées à la transition énergétique au sein des Bourses européennes.



Siemens Energy avait fait ses premiers pas en Bourse en septembre dernier dans la foulée de sa scission d'avec le conglomérat industriel Siemens quelques mois auparavant.



Bien que ce changement devrait obliger les fonds indiciels à acheter la valeur afin de répliquer la performance du DAX, le titre Siemens Energy perdait 2,3% jeudi en début de séance. L'action affiche néanmoins une progression de plus de 20% sur les trois derniers mois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.