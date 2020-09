Siemens Energy : Gagne 7%, des analystes à l'achat

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a effectué son premier jour de cotation hier matin à la Bourse de Francfort. La valeur gagne près de 7% cet après-midi.



Pour mémoire, Siemens a distribué à ses actionnaires 55% du capital de sa filiale d'énergie, dont les analystes estimaient la valeur à plus de 17 milliards d'euros.



Siemens Energy - qui emploie 91.000 personnes- a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 29 milliards d'euros l'an dernier.



Credit Suisse a initié aujourd'hui la couverture du titre Siemens Energy avec une recommandation 'surperformance' et un objectif de cours établi à 26 euros.



Dans une note, le bureau d'études salue la volonté affichée par la direction de l'entreprise d'améliorer les marges bénéficiaires des activités de gaz et de production d'énergie, mais aussi de SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy), la filiale d'énergies renouvelables.



Credit Suisse dit par ailleurs apprécier le modèle 'résistant' de l'activité de services pour turbines à gaz, ainsi que l'offre jugée 'complète' dans la production et le transport d'énergie, qualifiant par ailleurs d''intéressante' l'option prise par le groupe sur le marché de l'hydrogène.



L'analyste ajoute enfin qu'il considère comme 'attractive' la valorisation actuelle du groupe.



BofA a initié également aujourd'hui le titre Siemens Energy avec un conseil à l'achat et un objectif de cours de 26 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire estime que la filiale de Siemens pourrait avoir un rôle 'critique' à jouer dans le processus de transition énergétique.



BofA juge par ailleurs les ambitions affichées par l'équipe de direction comme 'crédibles', les entrées de cash de l'activité de services comme 'visibles' et pense que les nouvelles technologies dont dispose la filiale (éolien, hydrogène) pourraient remplacer, à terme, sa production dite 'conventionnelle'.



