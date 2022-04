Siemens Energy : Des trimestriels inférieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Siemens Energy publie, à titre préliminaire, un EBITA ajusté avant éléments exceptionnels de -21 millions d'euros pour son deuxième trimestre 2021-22, contre +288 millions un an auparavant et alors que le consensus visait selon lui +114 millions.



Le groupe industriel allemand affiche un chiffre d'affaires de 6,58 milliards d'euros et des prises de commandes de 7,91 milliards pour cette période, des montants là aussi inférieurs aux consensus, et en retraits de respectivement 1,7% et 27,5% en comparable.



Siemens Energy indique en outre réévaluer ses attentes pour l'ensemble de son exercice 2021-22, pour prendre en compte une réévaluation des perspectives de sa filiale d'énergies renouvelables SGRE à l'occasion de son propre point d'activité.



