Siemens Energy : Contrat pour une 'autoroute' électrique

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé lundi avoir été sélectionné pour la fourniture de convertisseurs de courant dans le cadre d'un projet d''autoroute électrique' en Allemagne.



Le spécialiste de l'énergie indique avoir été retenu par 50Hertz et TenneT, les deux opérateurs d'un système de transmission appelé à transporter l'énergie éolienne excédentaire produite dans le nord du pays vers les sites industriels du sud.



Ce projet, baptisé 'SuedOstLink', doit permettre le transport d'électricité sur une distance de plus de 500 kilomètres en minimisant la déperdition d'énergie, souligne Siemens Energy.



