Siemens Energy : Choisi pour le projet GNL de Woodfibre

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné en tant que fournisseur unique de solutions dans le cadre d'un projet de Woodfibre LNG en Colombie-Britannique, au Canada.



Filiale de Pacific Energy, Woodfibre LNG propose de construire une installation de traitement et d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le site de l'ancienne usine de pâtes à papiers et de papiers Woodfibre.



L'installation disposera d'une capacité de 2,1 millions de tonnes par an et utilisera une électricité propre et renouvelable, lui permettant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 80 %.



'Ce projet est important, car il contribuera à soutenir la décarbonation mondiale avec des exportations vers les économies asiatiques actuellement tirées par le charbon', a déclaré Thorbjörn Fors, vice-président exécutif en charge des Applications industrielles chez Siemens Energy.



Siemens Energy fournira des équipements pour le processus de réfrigération du GLN (compresseurs, moteurs synchrones, variateurs de vitesse, transformateurs convertisseurs, filtres harmoniques, centrales électriques...). A terme, ce site pourrait devenir 'l'installation d'exportation de GNL la plus faible en émissions au monde', assure-t-on chez Woodfibre.



L'installation devrait être achevée en 2027 avec un début d'exploitation commerciale prévu en septembre de la même année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.