Siemens Energy : Bénéfice de 99 ME, va supprimer des emplois

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a dévoilé des plans de suppression de 7 800 emplois, dans le cadre de sa stratégie visant à redresser les activités de la société dans le domaine du gaz et de l'électricité, alors qu'elle abandonne les projets de centrales au charbon.



Ce matin, la société allemande a annoncé un bénéfice de 99 millions d'euros pour le premier trimestre, contre une perte de 195 millions d'euros un an plus tôt.



Dans l'ensemble, le groupe a déclaré avoir 'pris un bon départ dans la nouvelle année fiscale', puisque les revenus ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 6,5 milliards d'euros.



Mais Siemens Energy a également déclaré qu'il prévoyait de rationaliser sa division gaz et électricité et de supprimer 7 800 emplois afin de réduire les coûts d'au moins 300 millions d'euros dans l'unité.



Environ trois quarts des suppressions d'emplois seront effectuées d'ici la fin de l'exercice 2025, dans la gestion, l'administration et les ventes, a déclaré la société.



Cette décision intervient au moment où Siemens Energy remanie son portefeuille, modifie sa gamme de turbines à gaz et ne participe plus aux appels d'offres pour de nouvelles centrales au charbon.



