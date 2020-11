Siemens Energy : Accord pour développer l'Afghanistan

(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce la signature d'un accord multi-phases avec l'Afghanistan pour faire de ce pays 'une plaque tournante énergétique en Asie centrale en y développant un système électrique moderne, durable et efficace en termes de coûts'.



Ce projet comprendra notamment le développement d'un potentiel de génération d'énergie renouvelable massif et la formation d'une main d'oeuvre locale qualifiée et compétitive pour développer l'infrastructure et les industries.



Le groupe industriel allemand souligne qu'à l'heure actuelle, seulement 28% des 37 millions d'Afghans ont accès à l'électricité, et qu'une partie du territoire est alimenté en électricité depuis les pays voisins.



