Siemens Energy : Accord avec GIL Automation au Nigeria

(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce aujourd'hui avoir signé un accord avec GIL Automation pour stimuler le développement de l'économie locale du Nigeria.



A travers son atelier Siemens Energy Rotating Equipment à Port Harcourt, Siemens Energy proposera formation, développement de compétences et exécution de projets communs.



'Je suis extrêmement fier que cet accord avec GIL Automation ajoute une valeur supplémentaire à l'économie locale grâce au développement des compétences, à la formation et à l'emploi ', a déclaré Seun Suleiman, directeur général de Siemens Energy Nigeria.





