Siemens Energy : Accompagne le projet Celtic Interconnector

(CercleFinance.com) - La société Siemens Energy annonce qu'elle fournira sa technologie de transmission à courant continu haute tension (HVDC) pour le Celtic Interconnector, soit le projet de ligne sous-marine qui permettra l'échange direct d'électricité entre la France et l'Irlande.



Le projet renforcera la sécurité de l'approvisionnement en électricité dans les deux pays et facilitera l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le réseau électrique européen.



La valeur de la commande pour Siemens Energy est évaluée à plusieurs centaines de millions d'euros.



