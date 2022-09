Shell : Un vétéran de l'entreprise nommé directeur général

(CercleFinance.com) - Shell a nommé jeudi au poste de directeur général Wael Sawan, un vétéran au sein de l'entreprise qui dirigeait jusqu'ici la branche de gaz intégré et d'énergies renouvelables du groupe.



Le nouveau numéro un du géant pétrolier anglo-néerlandais remplacera Ben van Beurden, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année après plus de huit ans à la tête de la société.



Wael Sawan, un citoyen libano-canadien, a grandi à Dubaï et a effectué la totalité de sa carrière, longue de 25 ans, au sein de Shell, un parcours qui l'a conduit à occuper plusieurs postes à responsabilités en Europe, en Afrique et en Asie.



Après avoir été directeur de l'activité d'amont, il avait fini par rejoindre le comité exécutif du groupe il y a trois ans.



'Nous pensons que Wael est un cadre respecté par la communauté financière et sa nomination s'inscrit davantage dans un souci de continuité de la stratégie mise en place par van Beurden que dans une volonté de révolution', réagissent ce matin les analystes de RBC.



Les investisseurs réservaient d'ailleurs un accueil favorable à cette annonce, puisque le titre Shell coté à la Bourse de Londres s'appréciait de 1,5% ce matin, signant la quatrième plus forte progression de l'indice FTSE 100.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.