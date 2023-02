Shell : Résultats meilleurs que prévu grâce au GNL

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Shell a fait état jeudi de résultats trimestriels meilleurs que prévu, la vigueur de ses activités dans le de gaz naturel liquéfié (GNL) ayant particulièrement soutenu ses bénéfices.



Au quatrième trimestre, le bénéfice net du groupe énergétique anglo-néerlandais a grimpé à 9,8 milliards de dollars, très au-dessus de la prévision moyenne des analystes qui s'était établie à huit milliards.



Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 6,4 milliards de dollars enregistré un an plus tôt.



En dépit du repli des prix du pétrole et du gaz et de la remontée de ses coûts opérationnels, l'augmentation du bénéfice de sa division de gaz intégré, qui abrite ses activités dans le trading de GNL, a stimulé les résultats en enregistrant des performances 'record' selon les analystes.



'Ces chiffres viennent sceller un exercice particulièrement solide pour la branche GNL, qui a bénéficié d'une volatilité sans précédent au niveau des prix', réagissent ce matin les équipes de RBC.



Au total, le flux de trésorerie opérationnel du groupe a bondi de 79% au cours du trimestre de l'année pour atteindre 22,4 milliards de dollars.



Shell a également confirmé qu'il continuerait à rémunérer ses actionnaires avec le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions de quatre milliards de dollars, qui devrait être bouclé d'ici à la fin du mois de mars.



Outre ces rachats de titres, le groupe compte également accroître de 15% le montant de son dividende trimestriel.



Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement jeudi matin à la Bourse de Londres, où l'action Shell progressait de 1,7%, surperformant à la fois l'indice FTSE 100 (+0,6%) et l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Oil & Gas (+0,2%).



