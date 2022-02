Shell : Recrutement d'un directeur stratégie et durabilité

(CercleFinance.com) - Shell annonce aujourd'hui la nomination, à compter du 15 février, de Ed Daniels au poste nouvellement créé de directeur de la stratégie, de la durabilité et des relations avec les entreprises.



La nouvelle recrue intégrera ainsi le comité exécutif de Shell.



'Avec plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction dans l'industrie, Ed est parfaitement placé pour diriger ce travail et apporter des informations et des perspectives stratégiques supplémentaires au comité exécutif', a souligné Ben van Beurden, directeur général de Shell.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.