Shell : N'achètera plus de pétrole à la Russie

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé aujourd'hui son intention de réduire progressivement son implication dans tous les hydrocarbures russes, y compris le pétrole brut, les produits pétroliers, le gaz et le gaz naturel liquéfié (GNL), conformément aux nouvelles directives.



La société va ainsi arrêter tous ses achats de pétrole brut russe et s'apprête à fermer ses stations-service ainsi que ses activités de carburants et de lubrifiants pour l'aviation en Russie.



Shell fait savoir que sa décision d'acheter une cargaison de pétrole brut à la Russie la semaine dernière n'était 'pas la bonne' et prévoit de placer les bénéfices générés réalisés sur le pétrole russe dans un fonds visant à atténuer les conséquences de la guerre sur le peuple ukrainien.



opyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.