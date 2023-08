Shell : Le DRH partira à la fin de l'année

(CercleFinance.com) - Le directeur des ressources humaines de Shell, Ronan Cassidy, cessera ses fonctions à la fin de l'année afin de partir à la retraite, apprend-on mardi dans un communiqué de presse publié par le groupe.



Rachel Solway, qui occupait jusqu'ici les fonctions de vice-présidente en charge du développement organisationnel au sein des RH et de la formation, le remplacera à compter du 1er janvier 2024, son poste devant être basé à Londres.



Le directeur général de Shell, Wael Sawan, salue dans le communiqué les 35 années de service de Ronan Cassidy, et notamment les huit années que ce dernier a passées au sein de son comité de direction.



