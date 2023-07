Shell : Le bénéfice ajusté s'effondre au 2e trimestre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Shell publie un bénéfice ajusté de 5,1 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, inférieur aux attentes (environ 5,9 milliards). Au 1er trimestre, le bénéfice ajusté avait atteint 9,1 milliards.



Shell pointe notamment la baisse des prix du pétrole et du gaz, la baisse des marges et des volumes mais aussi le résultats de négociation et d'optimisation et des opportunités d'optimisation moins nombreuses qu'au 1er trimestre.



Dans ce contexte, l'EBITDA ajusté ressort à 14,4 Mds$, en recul de 33% par rapport au 1er trimestre.



Shell estime malgré tout avoir réalisé de 'solides performances opérationnelles et des flux de trésorerie solides au deuxième trimestre'.



Le groupe indique qu'il va respecter son engagement d'augmenter le dividende de 15 % et lance par ailleurs un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars pour les trois prochains mois puis, sous réserve d'approbation, d'au moins 2,5 milliards de dollars aux résultats du troisième trimestre 2023.



'Alors que nous offrons plus de valeur avec moins d'émissions, nous continuerons à donner la priorité aux rachats, compte tenu de la valeur que représentent nos actions ', indique la firme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.