Shell : La taille du comité exécutif va être réduite

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé lundi qu'il comptait réduire la taille de son comité exécutif, qui va être ramené de neuf à sept membres afin de simplifier l'organisation du groupe et améliorer ses performances stratégiques.



Dans le cadre de cette nouvelle structure, qui entrera en vigueur le 1er juillet, les activités de gaz intégré et d'amont seront regroupées afin de former un nouvel ensemble qui sera dirigé par l'actuelle responsable de la branche amont, Zoe Yujnovich.



La division aval sera, elle, rapprochée des métiers d'énergies renouvelables et de solutions énergétiques, désormais sous la houlette de Huibert Vigeveno, l'actuel patron des activités d'aval.



Parallèlement, la direction de la stratégie, du développement durable et des relations d'entreprise (SSCR) sera supprimée, ce qui signifie que son responsable, Ed Daniels, sera amené à quitter le groupe dès le mois de juillet.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.