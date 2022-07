Shell : La fusion Shell USA-Shell Midstream Partners conclue

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi la conclusion d'un accord de fusion définitif entre sa filiale américaine Shell USA et Shell Midstream Partners, l'entité du groupe pétrolier spécialisée dans l'acquisition de pipelines.



Aux termes de l'accord, Shell USA va faire l'acquisition de la totalité des titres de Shell Midstream Partners à un prix unitaire de 15,85 dollars, ce qui représente une valeur d'entreprise de 1,96 milliard de dollars.



A titre d'indication, Shell USA détient actuellement, par le biais d'une filiale, 68,5% du capital de Shell Midstream Partners.



Basée à Houston, Shell Midstream Partners est une entité créée par Shell en vue d'acquérir des actifs pétroliers intermédiaires, notamment des infrastructures permettant de transporter les hydrocarbures des champs du Golfe du Mexique et des raffineries du Midwest vers les régions des Etats-Unis où la demande est la plus élevée.



L'opération devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre 2022.



