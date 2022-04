Shell : Impact de 4 à 5 Mds$ pour les activités en Russie

(CercleFinance.com) - La volatilité actuelle des prix des matières premières a entraîné des fourchettes plus larges dans les prévisions financières pour le trimestre.



Pour les résultats du premier trimestre 2022, l'impact après impôt de la dépréciation des actifs à long terme et des charges supplémentaires liées aux activités en Russie devrait être de 4 à 5 milliards de dollars.



Ces charges devraient être identifiées et n'auront donc pas d'impact sur le bénéfice ajusté. Des détails sur le traitement comptable et l'impact des développements en cours seront fournis lors de l'annonce des résultats du premier trimestre 2022, publiés le 5 mai 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.