Shell : Fait mieux que prévu au 4ème trimestre grâce au gaz

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Shell a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel ajusté, le géant pétrolier anglo-néerlandais ayant notamment tiré parti des bonnes performances de son activité gazière.



Le groupe, qui a récemment lancé un vaste projet de simplification de sa structure avec une relocalisation de son siège au Royaume-Uni, a également annoncé qu'il allait accélérer ses rachats d'actions.



Sur le quatrième trimestre, son résultat ajusté a augmenté de 55% à 6,4 milliards de dollars, alors que le consensus ne visait que 5,2 milliards de dollars.



Le résultat ajusté de sa branche de gaz intégré s'est envolé à 4,05 milliards de dollars sur le trimestre, contre 1,11 milliard de dollars un an plus tôt, dopé par les bonnes performances de son activité de trading et des prix en forte hausse.



Shell a par ailleurs annoncé qu'il comptait verser un dividende de 0,25 dollar par action au titre du premier trimestre 2022, soit une augmentation de 4% par rapport à celui payé au quatrième trimestre 2021.



Autre bonne nouvelle pour les actionnaires, le groupe énergétique prévoit de conduire un programme de rachat d'actions de 8,5 milliards de dollars sur la première moitié de l'année.



A titre de comparaison, les analystes de RBC n'envisageaient qu'une enveloppe de six milliards de dollars allouée à ce poste au premier semestre.



Vers 9h20, l'action Shell progressait de 0,9% sur le marché Euronext Amsterdam, alors que l'indice européen du secteur de l'énergie, le STOXX Europe 600 Oil & Gas, avançait de moins de 0,4%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.