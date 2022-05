Shell : Entrée en production du champ de Mero au Brésil

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé hier que sa filiale brésilienne, Shell Brasil Petroleo, avait démarré la production dans le champ de Mero, au large du bassin de Santos au Brésil, via le FPSO Guanabara (une unité flottante de production, de stockage et de déchargement).



Le FPSO Guanabara dispose d'une capacité installée de 12 millions de mètres cubes de gaz naturel et 180 000 barils de pétrole par jour et compte initialement six puits producteurs et sept puits injecteurs connectés au champ.



Situé à 150 kilomètres de la côte de Rio de Janeiro et dans une profondeur d'eau qui atteint 1 930 mètres, le champ Mero recevra trois FPSO supplémentaires entre 2023 et 2025.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.