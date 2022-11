Shell : Cède sa participation dans SPEX, aux Philippines

(CercleFinance.com) - Shell Petroleum N.V. (Shell Petroleum) annonce avoir finalisé la vente de sa participation à 100 % dans Shell Philippines Exploration B.V (SPEX) à Malampaya Energy XP Pte Ltd (MEXP), une filiale de Prime Infrastructure Capital Inc (Prime Infra).



Le transfert du contrôle de SPEX de Shell à Prime Infra est effectif ce 1er novembre.



SPEX, sous la nouvelle propriété de Prime Infra, continuera de détenir une participation opérationnelle de 45% et d'être l'opérateur du champ gazier de Malampaya.



Les autres membres du consortium Service Contract 38 sont UC38 LLC, filiale d'Udenna Corporation, et PNOC Exploration Corporation (PNOC EC). Ils détiennent conjointement 45 % et 10 % des participations.



Shell précise que cette vente n'a aucun impact sur les autres activités de Shell dans le pays, les Philippines restant un pays 'important pour Shell après plus d'un siècle d'opérations réussies'.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.