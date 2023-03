Shell : Cède sa participation dans Aera Energy à IKAV

(CercleFinance.com) - Shell a fait savoir hier que sa filiale Shell Offshore avait cédé sa participation de 51,8 % dans Aera Energy (une société qui exploite quelque 13 000 puits afin de produire pétrole et gaz dans la vallée de San Joaquin, en Californie) à IKAV (un groupe international de gestion d'actifs qui investit dans le secteur de l'énergie, du solaire et de l'éolien au gaz naturel).



La vente s'inscrit dans la stratégie de Shell visant à créer un portefeuille 'amont' résilient et compétitif en se concentrant sur des positions à fort potentiel de croissance et une solide chaîne de valeur intégrée.



Shell estime que cette transaction entraînera une dépréciation après impôts d'environ 0,3 à 0,4 milliard de dollars, sous réserve d'ajustements.



Par ailleurs, Shell maintiendra son accord actuel de commercialisation du pétrole pendant une période d'au moins cinq ans après la conclusion de la vente.



