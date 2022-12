Shell : Accord d'approvisionnement avec Ioneer

(CercleFinance.com) - L'australien Ioneer a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec Shell Canada, qui approvisionnera en soufre son projet de lithium-bore, situé dans le Nevada.



Aux termes du contrat, Ioneer fera l'acquisition auprès de Shell de 500.000 tonnes annuelles de soufre de haute qualité, un volume suffisant pour alimenter les besoins annuels du site de Rhyolite Ridge.



Ce projet - porté par Ioneer - doit devenir l'une des plus importantes sources américaines de lithium, une ressource extrêmement importante pour le marché des batteries.



Le soufre fournir par Shell - converti en acide sulfurique - doit servir à la lixiviation des minerais.



Cet accord fait suite à la lettre d'intention que Shell et Ioneer avaient conclu fin 2019 afin de privilégier des négociations exclusives.



Les deux partenaires disent maintenant avoir l'intention de collaborer sur un certain nombre d'initiatives stratégiques axées sur la transition énergétique.



