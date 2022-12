Shell : Accord avec Ryanair autour du carburant durable (SAF)

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir signé aujourd'hui un protocole d'accord (MOU) avec Shell afin de faire progresser l'approvisionnement en carburant d'aviation durable (SAF) dans plus de 200 aéroports Ryanair à travers l'Europe, avec un accent particulier sur les plus grandes bases de la compagnie que sont Dublin et Londres Stansted.



Alors que le SAF est un catalyseur clé de la décarbonation de l'aviation, il ne représente actuellement qu'une petite fraction de l'utilisation mondiale de carburéacteur.



Cet accord avec Shell va donner à Ryanair un accès potentiel à 360 000 tonnes (120 millions de gallons) de SAF entre 2025 et 2030, permettant d'économiser quelque 900 000 tonnes d'émissions de CO2 (soit plus de 70 000 vols Dublin-Milan).



Ryanair s'est fixé des objectifs ambitieux de 12,5% de SAF d'ici 2030 et de zéro émission nette d'ici 2050.



