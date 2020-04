SGS : Le titre perd 3%, un analyste abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre perd plus de 3% pénalisé par l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'analyses dégrade son opinion sur SGS de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours de 1950 francs suisses, dans une note consacrée aux groupes d'inspection, pour lesquels il réduit ses BPA estimés de 14% pour 2020 et 17% pour 2021 en moyenne.



Le bureau d'études explique abaisser ses prévisions pour les grands noms du secteur pour refléter l'impact des confinements à court terme et une reprise plus lente attendue au second semestre 2020 et en 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer