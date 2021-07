SGS : Le BPA semestriel progresse de 59,1%

(CercleFinance.com) - SGS (Société Générale de Surveillance) présente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 3,1 Mds de CHF au titre du premier semestre, soit une hausse de 17,9% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT ajusté est passé de 330 millions de CHF au 1er semestre 2020 à 457 millions de CHF au premier semestre 2021, soit une augmentation de 38,5% (40,6% à taux de change constant).



Par conséquent, le bénéfice semestriel s'établit à 290 millions de CHF, en progression de 63,8% par rapport à la même période douze mois plus tôt. Dans ces conditions, le BPA est en hausse de 59,1%, à 36,29 CHF.



' La reprise progressive du marché, l'évolution des marchés finaux des TIC et la demande des clients confirment notre évolution stratégique, a réagi Frankie Ng, directeur général de SGS.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.