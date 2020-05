Seb : Partenaire industirel d'Angell, fabricant de VAE

(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb annonce qu'il devient le partenaire industriel exclusif d'Angell, dans le cadre d'un accord industriel et capitalistique.



'Le Groupe prendra en charge l'industrialisation et la fabrication des smart-bikes Angell dans son usine historique d'Is-sur-Tille (Côte d'Or)', explique le groupe.



Ce soutien s'accompagne par ailleurs d'une prise de participation dans la société Zebra, éditrice d'Angell, au travers du véhicule d'investissement SEB Alliance.



