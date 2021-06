Scor : S&P confirme sa note AA- à perspective 'stable'

(CercleFinance.com) - Scor annonce ce soir saluer la décision de Standard &Poor's(S&P) de confirmerla notede solidité financièredu Groupeà' AA- 'avec uneperspective' stable '



S&P avait abaissé sa perspective sur l'ensemble du secteur de la réassurance de ' stable ' à ' négative ' au printemps 2020, décision maintenue en septembre 2020.



Scor affirme avoir démontré sa capacité à absorber le choc de la pandémie, à poursuivre son développement, à maintenir sa rentabilité et à renforcer encore davantage sa solvabilité.



Ainsi, selon Denis Kessler, p.d.-g. de Scor, la décision de S&P 'atteste de la solidité dela performance opérationnelledu Groupe, de la profondeur de son fonds de commerce partout dans le monde,desacapacité àabsorber les chocs et duniveau de sécurité trèsélevéqu'il offreà ses clients '.



