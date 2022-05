Schneider Electric : Nouvelle collaboration avec ETAP

(CercleFinance.com) - Schneider Electric et ETAP annoncent une nouvelle intégration numérique permettant la formation des opérateurs et ingénieurs réduisant considérablement les risques pour l'exploitation.



L'intégration du simulateur de formation des opérateurs du système électrique d'ETAP dans EcoStruxureTM Power Operation réduit les risques liés aux coûteux temps d'arrêt du système et à la sécurité et améliore le temps de réponse aux incidents de l'installation.



'La possibilité d'intégrer un jumelage numérique au système Power SCADA est une offre unique en son genre qui aidera les entreprises à éviter les pannes non planifiées dues à des erreurs humaines, à réduire les temps de démarrage et de mise en service, et à évaluer les opérateurs...' a déclaré Sophie Borgne, SVP Digital Power chez Schneider Electric.



