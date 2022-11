SAS : Une nouvelle liaison vers New York JFK cet hiver

(CercleFinance.com) - SAS a annoncé jeudi qu'il allait ouvrir cet hiver une nouvelle liaison à destination de New York afin de renforcer son offre 'stratégique' vers les Etats-Unis.



Le transporteur aérien scandinave souligne que cette nouvelle route, entre Copenhague et l'aéroport John F. Kennedy, viendra compléter son offre existante, qui passait jusqu'ici par l'aéroport de Newark.



A compter du mois de février prochain, le groupe proposera cinq vols hebdomadaires au départ de la capitale danoise vers New York JFK, une cadence qui passera à un vol quotidien à partir de l'été.



'Les Etats-Unis constituent un marché stratégique pour SAS et nous continuerons de proposer de nouvelles routes et destinations à chaque fois que des opportunités se présenteront', a assuré Erik Westman, le directeur commercial de la compagnie.



SAS souligne que les villes américaines continuent de générer une forte demande, l'obligeant à proposer des vols transatlantiques fréquents. Le groupe compte offrir cet hiver quelque 130 départs par semaine pour un total de 12 destinations.



