SAS : Un discours toujours prudent malgré une perte réduite

(CercleFinance.com) - SAS s'est montré prudent mardi concernant l'évolution de son activité, même si sa perte s'est réduite au cours du trimestre écoulé.



La compagnie aérienne scandinave a subi au quatrième trimestre 2020/2021 une perte nette de 744 millions de couronnes suédoises (environ 72 millions d'euros), contre un manque à gagner de 2,6 milliards un an auparavant.



Son chiffre d'affaires sur cette période allant d'août à octobre a quasiment doublé, passant à presque 5,8 milliards de couronnes contre trois milliards un an plus tôt.



Si le transporteur note que la demande reste bien orientée, il met aussi en évidence un certain nombre d'incertitudes qui pénalisent le redressement en cours.



'Il est encourageant de voir que les tendances favorables enregistrées cet été se poursuivent, avec une demande et des ventes de billets en hausse', se félicite Anko van der Werff, son directeur général.



'Malgré tout, 2021 s'est avérée être l'une des années les plus difficiles de l'histoire de l'aviation et l'avenir reste difficile à prédire, principalement du fait des problèmes liés à la pandémie actuelle', a-t-il tempéré.



Après ces commentaires, l'action SAS perdait près de 5% en fin de matinée.



