SAS : Trafic passagers en hausse de 46% en juillet

(CercleFinance.com) - SAS fait état vendredi d'une hausse de plus de 46% de son trafic passagers pour le mois de juillet, avec plus d'un million de passagers transportés sur la période.



Le coefficient d'occupation de la compagnie aérienne scandinave, l'une des mesures de rentabilité privilégiées du secteur, a lui atteint 60%, au plus haut depuis février 2020.



'Nous voyons nos chiffres d'activité s'améliorer progressivement, ce qui est évidemment satisfaisant', a réagi Anko van der Werff, le nouveau directeur général du groupe.



'Toutefois, nous restons naturellement prudents au vu du nombre élevé d'incertitudes qui se dressent devant nous', a-t-il précisé.



Face à la propagation du variant Delta - qui requiert parfois la mise en place de nouvelles mesures de restriction aux voyages - SAS dit proposer des billets 'flexibles' pouvant être échangés ainsi que des outils numériques permettant d'en savoir plus sur les restrictions de déplacement en vigueur.



