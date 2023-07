SAS : Trafic passagers en hausse de 23% en juin

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a fait état vendredi d'une hausse de 23% de son trafic passagers pour le mois de juin, confirmant la bonne santé du secteur des voyages et du tourisme.



Le transporteur dit avoir accueilli 2,4 millions de personnes à bord de ses avions le mois dernier, un niveau record depuis la fin de la pandémie.



Le coefficient d'occupation de la compagnie, l'une des mesures de rentabilité du secteur, a augmenté de 0,1 point pour s'établir à à 80,5% pour des capacités en augmentation de 17%.



Le groupe dit avoir 'lourdement' pâti de la pénurie de contrôleurs du ciel à l'aéroport de Copenhague, son 'hub' principal, alors que juillet est son mois le plus actif de l'année.



Vers 14h00, le titre SAS prenait 0,8% alors que l'indice sectoriel avançait de 1%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.