SAS : Trafic passagers en baisse de 89% en février

(CercleFinance.com) - SAS a fait état vendredi d'une chute de 89% de son trafic passagers au mois de février, toujours pénalisé par les effets de la crise sanitaire mondiale.



La compagnie aérienne scandinave, qui dit n'avoir transporté que 225.000 passagers le mois dernier contre plus de deux millions en février 2020, note que son coefficient d'occupation a également chuté, cédant plus de 39 points à 25,8%.



'Les restrictions aux voyages continuent de mettre la demande sous pression, ce qui donne lieu à des ajustements au niveau de notre offre en termes de destinations et au nombre de vols', explique le transporteur dans un communiqué.



SAS souligne toutefois qu'une forte demande pour le trafic cargo lui a permis de maintenir une partie de son activité le mois dernier.



Les principales compagnies aériennes européennes ont toutes fait état d'une forte baisse de leur trafic passagers au cours des mois écoulés, signe que la pandémie pèse encore sur la demande.



Mardi, la compagnie Ryanair a indiqué avoir transporté 500.000 passagers en février, soit une baisse du trafic de 95% par rapport aux 10,5 millions de voyageurs du mois de février 2020.



Vers 12h15, le titre SAS prenait 1,7% alors que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Travel & Leisure perdait 1,5%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.