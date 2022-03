SAS : Prolongation de l'accord avec la Kammarkollegiet

(CercleFinance.com) - SAS a annoncé vendredi la prolongation de son contrat avec l'Agence suédoise de services légaux, financiers et administratifs, à laquelle la compagnie scandinave proposera des vols intérieurs jusqu'en 2023.



Le transporteur explique que la 'Kammarkollegiet' l'a retenu sur la base de critères environnementaux, tels que le recours à des biocarburants et son intérêt pour les technologies de motorisations de nouvelle génération, électrique et hybride.



Le précédent contrat, qui était entré en vigueur en mai 2021, devait arriver à échéance à la fin du mois d'avril.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.