SAS : Perte creusée au premier trimestre

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi le lancement d'un nouveau plan stratégique, baptisé 'SAS Forward', après avoir aggravé ses pertes sur le trimestre écoulé.



Le transporteur dit avoir essuyé au premier trimestre de son exercice 2021/2022 une perte nette de 2,4 milliards de couronnes suédoises, à comparer avec un manque à gagner de deux milliards un an auparavant.



Son chiffre d'affaires trimestriel a pourtant plus que doublé, atteignant 5,5 milliards de couronnes sur la période allant de novembre 2021 à janvier 2022, contre moins de 2,3 milliards un an auparavant.



Dans son communiqué, SAS reconnaît toutefois que ses comptes sont grevés depuis de longues années par une structure de coûts loin d'être compétitive, qui l'empêche selon lui d'atteindre tout son potentiel.



Son nouveau programme stratégique vise à réduire sa base de coûts de 7,5 milliards de couronnes suédoises par an, un projet dont la bonne exécution lui permettra d'attirer ou non de nouveaux fonds.



Car SAS dit vouloir, en plus de se désendetter, lever de l'argent frais afin d'investir dans une flotte d'appareils plus respectueux de l'environnement.



L'action SAS gagnait 1,5% en fin de matinée, mais affiche encore un repli de 43% sur les six derniers mois.



