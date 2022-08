SAS : Mise en place d'un prêt relais avec le fonds Apollo

(CercleFinance.com) - SAS a annoncé dimanche avoir trouvé un accord avec des fonds gérés par Apollo concernant les modalités d'un prêt relais de 700 millions de dollars destiné à l'aider à traverser la procédure de faillite qu'il traverse actuellement aux Etats-Unis.



Le fonds d'investissement américain a accepté d'octroyer au transporteur aérien scandinave un financement de type 'debtor-in-possession' (DIP) pour lui permettre de faire face à ses obligations et de restructurer ses activités sous le régime du chapitre 11 du code des faillites américain.



Ce crédit, qui affiche une maturité de neuf mois, pourra être prolongé pour une durée de neuf mois supplémentaires.



Au début du mois dernier, SAS s'était placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites en raison d'une grève de ses pilotes, qui s'était finalement terminée une quinzaine de jours plus tard.



Le tribunal des faillites du district Sud de New York, qui chapeaute la procédure, doit encore donner son feu vert au crédit-relais, une décision attendue d'ici à la mi-septembre.



A la Bourse de Stockholm, l'action SAS bondissait de presque 8% lundi matin suite à ces informations.



